Акцент на щиколотки: Муцениеце в узких брюках и бархатном жакете появилась на красной дорожке

Агата Муцениеце может похвастаться стройной фигурой. Она преобразилась с тех пор, как развелась с Павлом Прилучным. Актриса также стала чаще сниматься в новых проектах и облачаться в более женственные образы.

В этом году она также принимает участие в «Ледниковом периоде». Тренировки отразились на фигуре артистки. В последнее время ее можно увидеть на светских раутах.

Недавно Агата появилась на премии в пышной юбке и топе в романтическом стиле. А вот на премьере фильма «Дом Гуччи» она предстала в более лаконичном образе.

На красной дорожке актриса позировала в узких брюках и бархатном жакете, под готовым было гипюровое боди. Наряд дополнили туфли-лодочки. Муцениеце собрала волосы в пучок. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и сделала акцент на щиколотках. Многие провожали взглядами актрису.

«Вчера посмотрела фильм „Дом Гуччи“ фильм очень вкусный. Джаред Лето моя отдельная любовь! Он красив в гриме, который по идее должен сделать его некрасивым», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие одарили ее теплыми словами и комплиментами. «Агата, вы просто шикарная и вы для меня пример целеустремленности», «Превосходный стиль», «Какая тоненькая», «Куколка», «Какая элегантная», «Ах, какая женщина», «Прям ослепительны», «Притягательная внешность», «Шикарная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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