Медиамагнат Владимир Киселев требует с Игоря Крутого миллион рублей за оскорбление чести

Конфликт, разгоревшийся между, музыкантами в 2019-м получит продолжение в суде спустя два года.

Бывший худрук ВИА «Земляне», а ныне известный бизнесмен и продюсер, основатель «Русской медиагруппы» Владимир Киселев подал в суд на композитора Игоря Крутого.

Первый музыкант требует взыскать со второго миллион рублей за его слова о фестивале «Новая волна». Они якобы опорочили честь, достоинство и деловую репутацию Киселева. Кроме денег, истец требует от ответчика опровержение опубликованной статьи.

Заявление принято в Гагаринском суде Москвы. Его пресс-служба сообщила ТАСС, что первое заседание назначено на 10 декабря.

Любопытно, что слова Крутого, которые стали поводом для иска, были сказаны еще в августе 2019 года, а разобраться в суде знаменитости решили только в конце 2021-го.

Напомним, Крутой говорил, будто Киселев попытался сорвать его сочинский фестиваль «Новая волна», организовав практически одновременно аналогичное музыкальное мероприятие и пригласив на него тех же артистов.

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