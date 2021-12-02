После смерти у Градского обнаружились долги в полмиллиона рублей

Однако с учетом уровня доходов покойной звезды эта сумма не кажется значительной.

После смерти известный певец и композитор Александр Градский оставил своим наследникам не только солидное состояние, но и долги.

У 72-летнего музыканта и наставника шоу «Голос» остались неоплаченными налоги на имущество. Вероятно, в последние месяцы жизни вопросы здоровья были для Градского гораздо важнее финансовых.

И вот в налоговой службе Александру Борисовичу приписывают 523 тысяч рублей долга. В основном, эту сумму составляют уплаты за столичную недвижимость композитора, а также земельный и транспортный налоги.

Заплатить по счетам придется наследникам Градского, когда они вступят в свои права.

«Погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество. Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдет к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога. Конечно, для рядовых граждан такие суммы выглядят очень внушительными, но с учетом стоимости наследства Александра Градского на самом деле они незначительны», — цитирует звездного адвоката Андрея Алешкина «Комсомольская правда».

Юрист предположил, что распределение долгов между родственниками покойного в данном случае не вызовет распрей в семье.

Напомним, что музыкант умер 28 ноября, находясь в больнице. Свою молодую жену и всех детей он обеспечил недвижимостью. У него была большая квартира в Москве, два жилых дома, девять земельных участков, несколько построек и три дорогих иномарки.

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