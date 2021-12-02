Дело на миллион: на многодетного отца Джигана подали в суд по статье о пропаганде ЛГБТ

На отца четырех детей, женатого на одной из красивейших женщин России — рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) — подали в суд за пропаганду ЛГБТ.

Заявление написал председатель Всероссийского общественного движения «Родительский комитет», профессиональный психолог Юрий Облонский. Общественника задели различные высказывания в роликах 36-летнего артиста, в том числе и про «петушков».

«Гражданин Устименко Д.А., на мой взгляд, распространил информацию, направленную на формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям. Совершил действия, воспринятые мною как пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних, — цитирует заявление Облонского издание StarHit. — Кроме того, Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично мое, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, поскольку подписаны на него, как на публичную личность и рэп-исполнителя, а также отца четырех малолетних детей».

Общественник подкрепил свои доводы результатами уже проведенной лингвистической экспертизы роликов Джигана, что говорит о том, что подать заявление он решил явно не сгоряча. Иск принят к производству Хорошевским судом Москвы, первое заседание намечено на 22 декабря.

К слову, Облонский требует взыскать с рэпера миллион рублей за его оскорбительные высказывания. Похоже, что истец пытается создать прецедент, когда популярную звезду накажут деньгами за фривольные фразочки в соцсетях, где за артистами наблюдают миллионы детей.

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