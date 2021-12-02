Алибасов-младший о состоянии Хлебниковой: «Первые новости мы услышим непосредственно от нее»

Сын известного продюсера уверен, что пострадавшая певица не будет скрывать, как она себя чувствует.

О состоянии пострадавшей во время пожара певицы Марины Хлебниковой поступает множество разной информации. 56-летняя артистка якобы еще находится в медикаментозной коме, которая необходима из-за сильных болей, которые испытывает звезда.

Пришла ли Марина Арнольдовна в себя? Почему к ней в палату не пускают близких? Об этом Teleprogramma.pro спросила у Бари Алибасова-младшего, который держит руку на пульсе этой трагичной истории.

«Вполне возможно, родственники вообще не хотят предавать огласке ее состояние. Но, по крайней мере, вчера утром папа (продюсер Бари Алибасов. — Прим. авт.) в «Склифосовского» опять звонил, ему сказали, что пока без улучшений. Приходить нельзя — пока все равно состояние тяжелое», — прокомментировал собеседник издания. «Памятуя о нашей ситуации: вот что значит «пришла в себя»? Вот у меня папа до сих пор после той ситуации в себя не пришел. Если человек глаза открывает, это не значит, что он в себя приходит. Поэтому Марина придет в себя, когда она сама об этом даст знать. Она человек не стеснительный. Я не думаю, что Марина будет скрывать свое состояние. Наверняка если она была бы у же в хорошем состоянии, она сама уже какой-то комментарий дала бы. Я думаю, что первые новости мы услышим непосредственно от нее. Искренне на это надеюсь». «По крайней мере, если было бы все категорически плохо, мы бы точно об этом знали. Я очень уважаю ее близких за то, что они без ее разрешения ничего про нее не говорят. Это, на самом деле, правильно. Когда папа был в такой ситуации, он мне подзатыльник дал с трубкой во рту и показал на значок фотоаппарата, имея в виду: «Сынок, какого черта я подыхаю, а ты меня снимаешь?!»

Алибасов-младший считает, что когда артистка придет в себя, даже если она будет не в состоянии сама о себе рассказать, то разрешит сделать это своим родственникам. А раз этого еще не произошло, значит, Хлебникова еще в коме.

Он добавил, что его отец сильно волнуется за свою воспитанницу, и в силу возраста каждый день новость о том, что она в больнице, поражает старшего Алибасова как в первый раз.

Напомним, 18 ноября певица стала жертвой пожара в собственной квартире, который мог начаться из-за непотушенной сигареты. Женщину госпитализировали с серьезными ожогами.

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