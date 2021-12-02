Зайчики, красные шары и подарки: Оксана Самойлова показала декор к Новому году

Среди последних публикаций личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость поделилась кадрами новогодних декораций.

Жена шоумена Джигана встретила старших дочерей со школы. Лея и Ариэлла в заснеженных пуховиках зашли домой. Оксана предупредила девочек, что теперь их коттедж немного поменялся изнутри.

На лицах девочек уже появилась улыбка и небольшое удивление. Сестренки догадались, что пока их не было, родители успели пригласить дизайнеров и украсить гостиную.

Действительно, Самойлова повесила красные и белые шары в комбинации с еловыми ветками на главную лестницу в доме.

К слову, алый и молочный стали основными цветами новогодних декораций в доме Оксаны и Джигана.

«Как вам наш декор?», – поинтересовалась Оксана у своих поклонников.

Самойлова также расставила по всему дому свечи и стеклянные шарики с игрушками внутри. Поменялся обеденный стол в семье Джигана, а также появились подарки в красной обертке.

Теперь Самойлова ждет только елку. Ее по традиции Оксана с мужем и детьми украшают самостоятельно.

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