Годы сгорбили: как незадолго до смерти выглядела первая красавица СССР Малявина

Телеведущий Дмитрий Борисов в студии «Пусть говорят» на Первом канале показал, как выглядела за несколько месяцев до смерти первая красавица СССР актриса Валентина Малявина.

«Вот что Александр Карташов, друг Валентины Малявиной, рассказал, как они отпраздновали ее последний день рождения. 18 июня 2021 года. Это последние кадры, на которых запечатлена Валентина Малявина». Дмитрий Борисов

На кадрах Карташов произносит: «Сейчас персик будем кушать. Видишь, о тебе помнят в твой день рождения. Жалко не успел тебе цветов из леса принести. Теперь видишь я из лавры к тебе примчался. Купил тебе хризантем», — произносит Карташов.

«Ой, какой счастье. Спасибо тебе, Господи», — отвечает Валентина Малявина.

Напомним, что Валентина Малявина ушла из жизни в конце октября этого года. На момент смерти ей было 80 лет.

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