«Решили сворачивать гастрольную деятельность»: Мясников заявил о закрытии шоу «Ваши пельмени»

Как отметил шоумен, ему хочется больше времени находиться дома.

Шоумен Вячеслав Мясников заявил о скором закрытии шоу «Ваши пельмени», в котором он выступает последние годы со своим другом юмористом Андреем Рожковым.

«Мы с Андреем Рожковым решили потихонечку сворачивать нашу гастрольную деятельность, потому что, честно говоря, хочется больше находиться дома с семьей». Вячеслав Мясников

По словам Вячеслава Мясникова, сейчас они доделывают последние туры. В скором времени они перестанут ездить на гастроли совсем. При этом из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков полностью не уйдут. На съемках и концертах в Екатеринбурге они будут появляться в составе популярного проекта, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что два года назад Мясников и Рожков организовали шоу «Ваши пельмени». Они стали гастролировать отдельно от «Уральских пельменей».

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