«Будьте счастливы»: Яна Кошкина показала фото, на котором позировала в фате

Яна Кошкина любит шокировать своих фанатов. Чаще всего в ее инстаграме появляются откровенные снимки, на которых эффектная брюнетка демонстрирует свои прелести. Но на этот раз она оказалась немного скоромнее, опубликовав селфи.

Внимание фанатов привлекла фата на голове актрисы.

«Ауф! Круто! Огонь! Будьте счастливы!», — писали пользователи Сети.

Кошкина тем временем пригласила почитателей театра на свой спектакль «Дядя Лева», который ставят в Театре на Малой Бронной.

Напомним, что Кошкина прославилась благодаря сериалу «ЧОП», а этим летом стала театральной актрисой. На сцену ее пригласил Константин Богомолов.

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