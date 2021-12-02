«Мы постарели, но дожили»: поклонники встречают новый альбом Оксимирона

С выхода последней «пластинки» рэпера прошло шесть лет.

Вечером 1 декабря Оксимирон выпустил свой новый альбом «Красота и уродство». Поклонники не скрывают восторга, но и подшучивают над артистом.

«Мы постарели, но дожили», «Возвращение блудного сына», «Ты воспитываешь в людях невероятное терпение… Шесть лет!» — комментируют поклонники пост с информацией об альбоме в Instagram.

В ноябре Оксимирон выпустил альбом «miXXXtape III: Смутное время» и расстроил поклонников. Оказалось, что на пластинке всего три новые песни, релиз двух из них был в начале ноября. Остальные треки — старые хиты рэпера.

Некоторые поклонники раскусили замысел загадочного исполнителя. Микстейп часто служит для подогрева интереса. Многие надеялись, что вскоре выйдет настоящий новый альбом, и их надежды оправдались.

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