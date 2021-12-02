«Смотри, какая красота!»: Галкин с Гарри насладились рассветом в деревне Грязь

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри живут в деревне Грязь. Накануне они украсили свой замок к новому году, который теперь стал похож на настоящую зимнюю сказку.

А ранним утром юморист с сыном наслаждались видом рассвета. Кадрами Галкин поделился в своем инстаграме.

«Смотри, какая красота! М-м-м…Рассвет», — сказал Галкин, снимая пейзаж за окном. «Рассвет в снегу», — подчеркнул Гарри.

Напомним, двойняшкам звездной пары в этом году исполнилось по восемь лет. Они посещают частную школу, где за обучение каждого ребенка Галкин и Пугачева платят кругленькую сумму каждый месяц.

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