Наталья Бондарчук не обнаружила могилу Валентины Малявиной на Троекуровском кладбище Москвы

Как отметила актриса, урну с прахом могли забрать домой близкие ее коллеги.

Актриса Наталья Бондарчук в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась, что не смогла обнаружить могилу своей коллеги и подруги Валентины Малявиной на Троекуровском кладбище столицы.

Как отметила Светлана Бондарчук, на кладбище есть так называемая аллея звезд. Там схоронены многие известные люди. Однако Малявиной среди них нет.

«Мне человек по секрету сказал: близкие Валентины не хотят огласки, поэтому могли забрать урну домой. И весной захоронение сделать. Но почему такие секреты?» Наталья Бондарчук

Ранее сообщалось, что Валентину Малявину, о смерти которой стало известно только через две недели после ее ухода из жизни, похоронили на Троекуровском кладбище недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. Однако многие поклонники Малявиной после отмечали, что поблизости свежих захоронений нет.

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