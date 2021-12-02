«Не хочу ходить беременной»: Саша Гозиас – о третьем ребенке

Александра Гозиас поделилась планами на третьего ребенка. Звезда «Дома-2» проводила вопрос-ответ в своем микроблоге. Подписчики поинтересовались у блогерши хочет ли она третьего ребенка. Гозиас не стала отрицать, что рассматривает пополнение в семье, но рожать сама пока не планирует.

«Да, но я не хочу ходить беременной. Вторая беременность далась сложно. Тем более третий триместр», — откровенно поделилась девушка в stories своего Instagram.

30-летняя звезда воспитывает двоих детей. В браке с коллегой по телестройке Ильей Коротковым блогерша родила дочь Софию. Сейчас Гозиас замужем за не публичным человеком и не показывает его в своем микроблоге. От второго мужа на свет появился маленький Миша.

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