«Храбрая и смелая»: Меган Маркл считают самой влиятельной королевской особой

Согласно новым данным, Меган Маркл является самой влиятельной королевской особой в мире. Ни одна другая фигура, включая королеву Елизавету II и Кейт Миддлтон, не получила столько поисковых запросов и упоминаний в Интернете, как она.

Было подсчитано, что запросы в Google за последний год, касающиеся 40-летней Меган, превысили 7,4 миллиона раз. В хэштегах в инстаграме ее имя фигурировало 10,4 миллиона раз. Кроме того, о герцогине Сассекской написано 11 200 статей.

«Меган Маркл имеет огромное влияние во всем мире с тех пор, как связала свою жизнь с принцем Гарри. Ее храбрость и смелость в том, что она может говорить о таких проблемах, как расизм, отпуск по уходу за ребенком, расширение прав и возможностей женщин», — пишет Express.

больше по теме Рождественская открытка: Меган Маркл и принц Гарри покажут малышку Лилибет Дочь герцогов Сассекских родилась в начале июня этого года.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время Меган Маркл и принц Гарри покажут свою дочь. Скорее всего супруги выпустят к Рождеству семейную открытку.

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