Рождественская открытка: Меган Маркл и принц Гарри покажут малышку Лилибет

Дочь герцогов Сассекских родилась в начале июня этого года.

В начале лета 2021-го Меган Маркл родила дочь. Малышку назвали в честь ее прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Сассекские пока не показали ее фото общественности. Теперь, отказавшись от исполнения королевских обязанностей, они могут не придерживаться стандартного королевского протокола, когда выход к прессе планируют буквально через несколько часов после рождения ребенка.

Как выглядит Лилибет — пока остается тайной, которую Сассекские тщательно оберегают. Лишь однажды, будучи в Нью-Йорке, экс-актриса заявила, что «она красивая». Кроме того, в рамках шоу с Эллен ДеДженерес, которое вышло в эфир американского телевидения неделю назад, Меган рассказала, что у Лили уже режутся зубки.

больше по теме Пока без Лилибет: Елизавета II примет участие в крестинах правнуков в Виндзоре Церемония пройдет 21 ноября.

В канун первого Рождества Лилибет герцоги намерены выпустить семейную открытку в виде совместного фото. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, фанаты Меган и Гарри увидят Лили. Об этом пишет Express.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.