Проигнорировали: Меган Маркл и принц Гарри не отработали контракт на 18 млн фунтов стерлингов

В прошлом году герцоги Сассекские заключили договор со Spotify.

В 2020-м году Меган Маркл и принц Гарри заключили два крупных контракта, которые позволили им обрести долгожданную финансовую независимость. Один из них — со Spotify на сумму 18 млн фунтов стерлингов.

В декабре прошлого года герцоги Сассекские подготовили первый и пока единственный 35-минутный подкаст. Тогда сервис заявил, что в 2021-м Меган и Гарри будут радовать своих фанатов намного чаще. Однако прошел почти год, а новых аудио от пары так и нет.

Учитывая, что Меган и Гарри выпустили только одну серию, подсчитано, что каждая ее минута обошлась потоковой компании в 500 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Express.

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