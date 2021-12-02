Это видео может лишить дара речи: гимнастка Севастьянова сверкнула пышными ягодицами, нырнув под воду

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вновь напомнила, по какой причине оказалась в рейтинге самых сексуальных женщин России. В топ журнала Maxim спортсменка попадает не первый год, и на этот раз уверенно обошла Анну Седокову, Кристину Асмус и других знойных красоток.

Новое видео, которое Севастьянова разместила в TikTok, явно заставило биться чаще не один десяток мужских сердец. Каролина эффектно нырнула в бассейн, сверкнув пышными ягодицами в купальнике со стрингами.

Напомним, Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году. Кроме того, красотка — чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Карьеру она завершила несколько лет назад.

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