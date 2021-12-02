Простые желания: возлюбленная Харламова призналась, что делает ее счастливее

Летом юморист представил Катерину Ковальчук как свою девушку.

Популярность Катерины Ковальчук растет день ото дня. В свои 28 она стала востребованной актрисой и закрутила роман с завидным холостяком Гариком Харламовым.

В следующем году с ее участием выйдет сериал «Чудотворная». В нем Катерина сыграла девушку-староверку, живущую в семье отшельников в глухой тайге.

На днях актриса призналась, какие моменты делают ее счастливее.

«Работа, гармония с собой и солнце!» — сказала Ковальчук wmj.ru.

Напомним, ранее Катерина признавалась, что с Харламовым они познакомились на съемках «Гусара». Пара долго скрывала свои отношения и лишь летом вышла в свет вместе. Ранее Ковальчук отметила, что в мужчинах ей не нравятся нарциссизм и жадность.

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