«Жадность»: возлюбленная Гарика Харламова призналась, какие качества ей не нравятся в мужчинах

О романе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук заговорили еще прошлой осенью. Они пытались скрывать свои отношения, но преданные фанаты замечали, что пара вместе отдыхала в Сочи, а затем отметилась на футбольном матче на ЕВРО-2020. А минувшим летом юморист все-таки представил Ковальчук общественности. Он вышел в свет с актрисой, когда открывал в Москве сеть своих ресторанов.

На днях 28-летняя Ковальчук призналась, какие качества ей не нравятся в мужчинах.

«Нарциссизм и жадность», — цитирует актрису издание wmj.ru.

Добавим, что в следующем году с участием Катерины выйдет сериал «Чудотворная». В нем она сыграла девушку-староверку, живущую в семье отшельников в глухой тайге.

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