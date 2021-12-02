«Распутина могла такое сказать и о Началовой»: Фриске оценил слова певицы о своей дочери

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с Teleprogramma.pro оценил слова Маши Распутиной о своей дочери.

«Елена Захарова не могла просто так такое сказать. Скорее всего, Маша могла так выразиться. Бог ей судья. Она могла такое сказать и о Началовой. Это же сказала не только жена Захарова. И дочка подтвердила. Бог ее накажет». Владимир Фриске

Как добавил Владимир Фриске, его дочь Жанна с Машей Распутиной никогда не общалась.

«У них никогда ничего общего не было», — заметил Фриске.

Напомним, что на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» законная жена бизнесмена Виктора Захарова, который сейчас живет с Машей Распутиной, Елена заявила следующее: «Когда умерла Жанна Фриске — я ревела. Всем жалко было. Распутина тогда сказала: «На одну шлюху меньше стало».

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