«Все немножечко откладывается»: Вадим Галыгин — о новом шоу со своим участием на Первом канале

По словам шоумена, когда будет все точно известно, тогда он обо всем поделится с прессой.

Шоумен Вадим Галыгин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что пока не знает, когда выйдет новое шоу с его участием на Первом канале.

«Нет пока никакого шоу. Когда будет тема, тогда и расскажу. Вот встретимся с Константином Львовичем Эрнстом и все обсудим». Вадим Галыгин

Как отметил Вадим Галыгин, пока новый проект переносится на неопределенный срок.

«Сейчас видите какое несчастье случилось. Ушел из жизни Александр Градский. Не было возможности у нас встретиться. Сейчас это все пока немножечко откладывается», — заметил Галыгин.

Напомним, что на празднике, посвященном 60-летию КВН, Константин Эрнст пригласил Вадима Галыгина в новом шоу на Первом канале. Когда выйдет проект – пока неизвестно.

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