Оверсплит вверх ногами: новая пассия Тимати в шпагате прижалась промежностью к зеркалу

Новая возлюбленная рэпера Тимати, 19-летняя красавица Саша Дони из Киева, продолжает будоражить фантазию поклонников и злить хейтеров, демонстрируя гибкость своего тела.

Накануне она как следует потренировалась. Снимки из зала девушка показала в своем микроблоге. Кадры впечатляют: на фото красотка Саша Дони демонстрирует свою фантастическую гибкость сначала в мостике, а затем в оверсплите, то есть шпагате, угол которого больше 180 градусов. Встав на шпагат вверх ногами, красотка прижалась причинным местом прямо к зеркалу.

В то же время бывшая пассия Тимати Анастасия Решетова тоже похвасталась своим шпагатом. Брюнетка признавалась, что ничем таким в детстве не занималась, а стретчингом увлеклась уже в юности. Кто-то из подписчиков соотнес публикации обеих девушек и вынес вердикт: соревнуются, кто гибче.

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