«Она до сих пор утверждает, что беременна»: Гоген Солнцев рассказал об отношениях с новой женой

По словам фрика, он сейчас раздавлен и раздосадован.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его жена Полина Терешкович до сих пор уверена в своей беременности.

«Полина оказалась такой же хитрой, как и ее мать. Я очень раздавлен и раздосадован. Верил ей. Мы уже выбрали имя для ребенка. Мне очень жаль, что так все получилось». Гоген Солнцев

По словам фрика, пока в его жизни все очень сложно.

«Она до сих пор утверждает, что беременна. Говорит, что аппаратура была сломала, а врач не квалифицирован», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Гоген Солнцев со скандалом развелся с предыдущей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. При этом вскоре он женился на ее дочери, которая утверждала, что беременна. Однако врач заявил, что Полина вовсе не ждет ребенка.

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