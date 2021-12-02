Как украсить дом к Новому году из подручных материалов
Видео
Прическа на Новый год для девочек в садик и школу
Видео

«Замечательный вариант»: Хромченко показала модную верхнюю одежду для теплой зимы

Телеведущая советует присмотреться к ней всем модницам.

«Замечательный вариант»: Хромченко показала модную верхнюю одежду для теплой зимы
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

С наступлением календарной зимы модницы, которые еще не успели как следует утеплиться, могут прислушаться к советам фэшн-эксперта Эвелины Хромченко.

На шоу «Модный приговор» телеведущая показала стильную куртку, которая продолжает оставаться хитом сезона, на холодное время года.

Модная куртка. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«Вот эта куртка летная с косой застежкой – замечательный вариант того, как вы можете согреть себя в холодное время года, особенно если у вас есть машина, или вы живете в теплой части нашей великой и могучей», — отметила фэшн-эксперт.

Особенность модной верхней одежды в ее фасоне. По сути, это укороченная дубленка, пошитая в стиле косухи. Она взошла на модный Олимп в прошлом сезоне и не снижает своей популярности.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

мода и стильмодные советыМодный приговорНовости googleЭвелина Хромченко