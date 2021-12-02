«Замечательный вариант»: Хромченко показала модную верхнюю одежду для теплой зимы

Телеведущая советует присмотреться к ней всем модницам.

С наступлением календарной зимы модницы, которые еще не успели как следует утеплиться, могут прислушаться к советам фэшн-эксперта Эвелины Хромченко.

На шоу «Модный приговор» телеведущая показала стильную куртку, которая продолжает оставаться хитом сезона, на холодное время года.

«Вот эта куртка летная с косой застежкой – замечательный вариант того, как вы можете согреть себя в холодное время года, особенно если у вас есть машина, или вы живете в теплой части нашей великой и могучей», — отметила фэшн-эксперт.

Особенность модной верхней одежды в ее фасоне. По сути, это укороченная дубленка, пошитая в стиле косухи. Она взошла на модный Олимп в прошлом сезоне и не снижает своей популярности.

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