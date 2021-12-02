«Русалка!»: Софья Эрнст в платье с длинным золотистым шлейфом и декольте по пояс восхитила подругу

Звезда «Содержанок» и «Угрюм-реки» позировала на красной дорожке фотографам, а в это время мимо проходила Мария Миногарова.

Вечеринки, премии, светские рауты идут один за другим в самый праздничный месяц в году. Знаменитости блистают на мероприятиях в своих лучших нарядах, к восторгу поклонников и на зависть хейтерам.

Накануне в свет вышла Софья Эрнст, звезда сериалов «Угрюм-река» и «Содержанки». Актриса позировала на красной дорожке фотографам, и ее подруга Мария Миногарова в этот момент тоже включила камеру.

«Кто, если не она, эта русалка, эта ария!», — восторженно рассыпалась в комплиментах Миногарова.

На Эрнст было элегантное двухцветное платье с длинным золотистым шлейфом. Декольте с вырезом до самой талии было украшено перекрестными тесемками, привлекающими к себе внимание публики.

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