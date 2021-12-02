Дышать пальцами: как Виктория Боня учит быть богиней и зарабатывает на этом до 15 млн рублей

Однажды Виктория Боня примкнула к числу так называемых «инфоцыган». Экс-участница «Дома-2» запустила свой онлайн-марафон по фейс-фитнесу, после чего поняла, что дело это довольно прибыльное. Потом 42-летняя телеведущая стала учить дам как стать «Женщиной на миллион», а затем и «богиней».

Стоимость такого обучения у Виктории Бони весьма приличная – десятки тысяч рублей. По словам самой Бони, только на этих уроках она зарабатывает по 200 тысяч долларов — около 15 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, онлайн-марафон Бони практически полный плагиат. Сценарии поведения скопированы с книги Клода Штайнера «Сценарии жизни людей», а урок о том, как на нашу жизнь влияют обиды, Виктория взяла из статьи журнала по психологии. Однако есть в курсе и ноу-хау. Звезда инстаграма учит женщин дышать пальцами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.