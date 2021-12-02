Кардашьян занервничала: Каменских красиво преподнесла свою «как у Ким» с неожиданного ракурса

Поп-дива украинской сцены Настя Каменских славится не только своими вокальными, но и внешними данными. Исполнительница хитов «Попа как у Ким» и «Сорри» регулярно делится с подписчиками в Сети пикантными кадрами.
На этот раз Каменских отправилась в салон красоты поухаживать за своим телом. Она не забыла прихватить с собой камеру, поэтому запечатлела себя с изящного ракурса. Она позировала перед зеркалом, расположив боком к нему свою внушительную «как у Ким» в стрингах.
Несколькими днями ранее Каменских была в Дубае, откуда публиковала фолловерам снимки в бикини.
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