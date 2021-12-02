Отпевали в Новодевичьем монастыре: семья попрощалась с Градским за день до похорон

Накануне, 1 декабря, похоронили Александра Градского. Музыкант умер 28 ноября, предположительно, от инфаркта мозга. Проводить в последний путь артиста пришли тысячи поклонников, знакомых, друзей.

Семья попрощалась с Александром Борисовичем за день до похорон. Его отпевали в Новодевичьем монастыре. Таинство посетили только жена, дети и родственники. Как пишет «Комсомольская правда», похоронами занимался старший сын Градского – Даниил.

Добавим, что Александр Градский покоится на Ваганьковском кладбище. Хотя при жизни он просил, чтобы его похоронили на Кузьминском, там, где покоятся его родители. После захоронения могила артиста была усыпана цветами и венками от президента России, футбольного клуба «Спартак», за который болел Градский, и поклонников его таланта.

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