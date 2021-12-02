Как украсить дом к Новому году из подручных материалов
Видео
Прическа на Новый год для девочек в садик и школу
Видео

«Нарядили елочку!»: Лариса Долина продемонстрировала, как украсила интерьеры к Новому году

Певица уже украсила дом к праздникам.

«Нарядили елочку!»: Лариса Долина продемонстрировала, как украсила интерьеры к Новому году
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

В первый день зимы многие знаменитости озаботились оформлением своего дома к приближающемуся Новому году. Певица Лариса Долина сначала нарядила елочку у себя в студии, а затем, зарядившись настроением, преобразила интерьеры своей квартиры.

«Ну вот, нарядили елочку! Надо еще гирлянды повесить», — показала красоту певица.

Артистка украсила пушистый символ Нового года, внизу расположила фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Помогали ей в этом дочка с внучкой.

Уже готовы встречать Новый год и другие артисты. Например, в числе первых елку поставил Филипп Киркоров. А телеведущая Лера Кудрявцева сначала оформила приусадебную территорию, а затем взялась за оформление интерьеров.

Смотрите также

 

Тэги

ДолинаЛариса Долинановогодняя елкаНовый год