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Слишком откровенно: девушка Тимати похвасталась пышными прелестями в прозрачном топе

Красавица Саша Дони примерила обновку и похвалилась ею перед подписчиками.

Слишком откровенно: девушка Тимати похвасталась пышными прелестями в прозрачном топе
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Ставшая звездой Instagram после курортного романа с Тимати 19-летняя Саша Дони берет от своей популярности все. За несколько месяцев микроблог красотки вырос на сотни тысяч подписчиков, и девушка уже вовсю зарабатывает рекламой в нем.

На этот раз красотка отрекламировала бренд одежды, в котором, как она призналась, регулярно закупается. Примерив обновку, Дони продемонстрировала себя в ней.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Откровенный прозрачный топ показал то, что должно быть скрыто – ее внушительный бюст так и засверкал в легкой вещице. Девушка не постеснялась опубликовать столь пикантный снимок у себя в микроблоге.

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