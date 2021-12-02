«Решил развести огонь»: жена Малафеева впервые высказалась о разводе

На днях Вячеслав Малафеев неожиданно объявил о разводе. Легенда «Зенита» шокировал публику, когда его жена Екатерина была на соревнованиях по триатлону в Африке. А накануне супруги собрались вместе в квартире, чтобы нарядить елку.

Предновогодние хлопоты жена футболиста сняла на видео и разместила в своем инстаграме.

«Даже бывший муж, достаточно романтичная личность, решил развести огонь. Что поделаешь – дети-то вместе, бизнесы вместе. Приходится дружить!» – сказала Екатерина.

Напомним, несколько лет назад пара едва не развелась. Тогда Екатерина хвасталась тем, что проходила тренинги, чтобы разнообразить семейную жизнь. Добавим, что бывшие супруги продолжают воспитывать троих детей. Младший, Алекс, – их совместный, а Ксения и Максим — дети Малафеева от первого брака.

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