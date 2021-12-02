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«Анюта – шалунья»: Седокова едва уместила свою «сдобу» в маленький купальник

Снимком артистка поделилась в своем инстаграме.

«Анюта – шалунья»: Седокова едва уместила свою «сдобу» в маленький купальник
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Недавно Анна Седокова вернулась из США в Россию. В Москве у артистки свой бизнес по производству собственного бренда одежды, а также заядлые фанаты, которые ждут концерты своей любимицы.

В своем инстаграме Анна поделилась снимком, на котором позировала в купальнике, едва уместив свою «сдобу». Фанаты отреагировали на очередной откровенный снимок певицы.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Анюта – шалунья! Огонь! Как всегда, круто!», — писали пользователи Сети.

Накануне Седокова рассказала фанатам, что не хочет вспоминать тот период, когда она выступала в составе «ВИА Гры».

Напомним, молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма  уехал в Казань, где подписал контракт с местным «Униксом». Соглашение рассчитано на месяц с возможностью продления.

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