«Анюта – шалунья»: Седокова едва уместила свою «сдобу» в маленький купальник

Недавно Анна Седокова вернулась из США в Россию. В Москве у артистки свой бизнес по производству собственного бренда одежды, а также заядлые фанаты, которые ждут концерты своей любимицы.

В своем инстаграме Анна поделилась снимком, на котором позировала в купальнике, едва уместив свою «сдобу». Фанаты отреагировали на очередной откровенный снимок певицы.

«Анюта – шалунья! Огонь! Как всегда, круто!», — писали пользователи Сети.

Накануне Седокова рассказала фанатам, что не хочет вспоминать тот период, когда она выступала в составе «ВИА Гры».

Напомним, молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма уехал в Казань, где подписал контракт с местным «Униксом». Соглашение рассчитано на месяц с возможностью продления.

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