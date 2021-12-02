«Нас шиперят»: Милохин и Медведева – о своих отношениях

Блогер и фигуристка составляют пару на «Ледниковом периоде», и им давно приписали роман.

Одна из ярких пар нынешнего «Ледникового периода», фигуристка Евгения Медведева с блогером Даней Милохиным, стали героями нового выпуска YouTube-шоу «Макарена». По правилам проекта ребята ответили на 50 вопросов. Одна из тем касалась романа, который им приписывают зрители и поклонники.

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Фигуристка и тиктокер не стали скрывать – их намеренно сводят вместе поклонники, так всем им хочется. Это называется «шиперить». «Прикольно, нас шиперят, такое бывает», — высказался Милохин.

«Но мы друзья стопроценто», — заметила при этом Медведева.

Ведущий заметил, что при всем этом парочка не раз целовалась на проекте. Но Милохин объяснил: это ракурс получился слишком откровенный, на самом деле они целились друг другу не в губы. А второй раз Евгения поцеловала Даню через маску Человека-паука. Так что не считается.

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