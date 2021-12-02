«Я щелкаю челюстью»: Харламов публично высмеял Гузееву и ее особенность

Спустя долгое время комик вернулся к привычке насмехаться над телеведущей.

Юморист Гарик Харламов взялся за старое и снова посмеялся над Ларисой Гузеевой публично. На этот раз забавной ему показалась физиологическая особенность телеведущей, которую она показывала на передаче «Давай поженимся!» прямо в эфире.

«Это всегда было моей изюминкой, я щелкаю челюстью», — призналась актриса и продемонстрировала это.

Харламов смонтировал этот эпизод и подставил заставку из проекта «Удивительные люди», добавил реакцию Евгения Папунаишвили якобы на увиденную им Гузееву и поделился видеороликом у себя в микроблоге.

больше по теме Первая зимняя прогулка: годовалый кроха Рудковской и Плющенко забавно плюхнулся в сугроб Малыш Арсений Плющенко с интересом заглядывал елку под слоем снега.

Подписчики забились в истерике от увиденного. Кто-то признался, что тоже так умеет щелкать челюстью, кто-то – что соскучился по самой Гузеевой в аккаунте Харламова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!