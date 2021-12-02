С любимого ракурса: Рудова предъявила упругие полушария груди в тесном декольте

Красавица-актриса побывала на светском вечере, где выгуляла элегантное платье.

Наталья Рудова обожает посещать вечеринки с подругами, и одну из них посетила накануне. Это был светский музыкальный раут, на котором солировал известный британский пианист Стивен Ридли.

Звезда сериала «Татьянин день» Рудова нарядилась под стать. Она выбрала элегантное черное платье на лямках, длиной в пол, с высоким разрезом до самого бедра. Причем, тесному декольте, из которого пикантно выделились два полушария, красотка уделила особое внимание, выбрав любимый ракурс съемки сверху.

Кстати, в аналогичном черном платье сверкнула прелестями другая актриса, звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук. Новая избранница Гарика Харламова тоже блистала на светском вечере, правда, посвященном другому поводу и проходившем на другой площадке.

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