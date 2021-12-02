Чтобы помнили: память Градского увековечили в его родном городе

В день похорон легендарного артиста глава города Копейска выступил с обращением.

На малой родине Александра Градского, в городе Копейске Челябинской области, где он провел детские годы, решили увековечить имя артиста. В честь него была переименована одна из улиц города. Об этом решении сообщил глава города на официальной страничке муниципалитета в Instagram.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от кровоизлияния в мозг. Последний месяц перед смертью артист не мог передвигаться самостоятельно, но из-за съемок в «Голосе» отказывался заняться лечением.

Градский хотел быть похоронен рядом с матерью и отцом, которые погребены на Кузьминском кладбище Москвы. Но родные не исполнили последнюю волю легендарного исполнителя и композитора.

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