Первая зимняя прогулка: годовалый кроха Рудковской и Плющенко забавно плюхнулся в сугроб

Наступление календарной зимы самый младший сынок Яны Рудковской и Евгения Плющенко, годовалый Арсений, отметил первой в декабре прогулкой. Кроху как следует утеплили в соответствии с погодой и отправили в сад.

Просто так ходить по дорожкам кроха не привык, ему обязательно нужно что-то делать. Поэтому мальчик поспешил к елочке, спрятавшейся под сугробом, попытался ее вызволить из-под слоя пушистых осадков, но в какой-то момент и сам оказался в сугробе.

Отметим, что Арсения мама с папой прозвали Директором — мальчик обожает все контролировать, командует в доме и строжится над питомцами. А старшего общего сына по сей день именуют Гном Гномычем.

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