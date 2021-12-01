Леди в черном: новая пассия Харламова красиво подчеркнула грудь откровенным бюстье

Катерина Ковальчук вышла в свет в элегантном черном платье с открытыми плечами.

Знаменитости закрутились в череде новогодних съемок и праздничных мероприятий – то тут, то там в Сети появляются кадры с «голубых огоньков» и телетусовок под бой курантов. Новая девушка Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, тоже поделилась закулисьем с одного из мероприятий.

Звезда сериалов «Крепостная» и «Гусар» показала себя красивую на видеоселфи. Ковальчук вышла в свет в элегантном черном платье с откровенным декольте фасона бюстье, эффектно подчеркнувшем ее грудь. Видео, на котором актриса блеснула не только прелестями, но и голливудской улыбкой, она разместила в историях на своей страничке.

Перед тем как окунуться в атмосферу бесконечных празднеств, Ковальчук хорошо отдохнула. Вместе с мамой они посетили загородный комплекс с подворьем, баней и купелью под открытым небом. Кадрами с поездки красотка делилась в микроблоге.

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