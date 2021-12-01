«Моя маленькая мисс Счастье»: Саша Артемова показала подросшую белокурую дочурку на новогоднем фотосете

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова скрывает лицо своей двухлетней дочери, впрочем, как и ее имя.
Звездная мама тщательно следит за тем, чтобы личико девочки не попало в кадр, когда размещает фото и видео с ее участием в микроблоге.
Чаще всего малышка на них позирует еще и в головном уборе. Но, судя по всему, Саша Артемова уже близка к тому, чтобы, наконец, показать малышку подписчикам.
По крайней мере, в последнее время крошка стала появляться в микроблоге мамы с непокрытой головой.
Вот и на этот раз Саша Артемова поделилась кадрами бекстейджа с новогодней съемки девочки.
На видео дочка Саши вылезает из корзинки. На девочке платье в клетку с белым воротничком. И нет шапочки. Видно, что у крошки белокурые локоны.
«Моя маленькая мисс Счастье» желает всем предновогоднего настроения. Когда мы делали эту съемку, вы не представляете, что было в студии. И это мы оставим за кадром», — подписала видео Саша Артемова.
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