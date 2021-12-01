«Снимаются и снимались в состоянии опьянения»: Черкасов из «Дома-2» отчитал звезд, работающих в нетрезвом виде

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов отчитал звезд, которые позволяют себе работать в нетрезвом виде. Ведущий отреагировал на видео, где Дима Билан выступал пьяный на свадьбе, а потом оправдывал себя в своем микроблоге. Еще больше Черкасова возмутила поддержка поведения артиста от звездных коллег.

«Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру. Это неуважение к публике. Если тебе плохо, напейся после концерта, но уважай свою публику. И хочу сказать про его друзей, с которыми и врагов не надо. Две телеведущие, получившие известность, кстати, благодаря нашему проекту, его оправдывают. Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего. Билана надо спасать и лечить, а не оправдывать», — рассудил Андрей Черкасов в stories в своем Instagram.

Конкретных имен телеведущий не назвал, однако поклонники уверены, что он имеет ввиду Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Именно эти телеведущие публично оказали поддержку певцу. Но если Собчак решила проигнорировать выпады в свою сторону, то Бузова решила отреагировать на обвинения.

«А имена зассал сказать? Военный, ну-ну», — написала певица под одним из постов, где обсуждают историю с Черкасовым и Биланом.

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