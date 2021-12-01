Леди Элегантность: Волочкова после советов Хромченко предстала на интервью в тотальном костюме цвета свежей травы

Эвелина Хромченко ранее рассказывала, что такие наряды хорошо вытягивают силуэт.

Анастасия Волочкова появилась на интервью в современном формате онлайн. Однако на виртуальную встречу звезда балета принарядилась, подобрав актуальный монохромный брючный костюм оттенка свежей травы.

Артистка выбрала комплект с брюками-дудочками с двубортным приталенным жакетом.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале предлагала женщинам обратить внимание на такие костюмы по целому ряду причин. Во-первых, однотонные костюмы с брюками хорошо вытягивают силуэт, визуально делая ноги длиннее, а объемы меньшими.

Во-вторых, оттенок свежей травы — это тренд. Хромченко также выделяла другие тона зеленого в числе хитов сезона: арбузовый, «нежная мята», «нежная липа», нефритовый, изумрудный, груши, ели.

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