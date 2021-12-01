Может стать новой Опрой Уинфри: Меган Маркл планирует собственное шоу

Меган Маркл надеется получить место ведущей в собственном ток-шоу. Герцогиню вдохновило ее последнее появление на шоу Элен Дедженерис. Она вышла из студии довольной результатом и признала, что не обязательно устраивать драму в студии. Можно просто повеселиться, и это будет интересно аудитории. Именно такой формат привлек невестку Елизаветы II.

«Меган гордится тем, что принесла людям много радости и веселья, и она планирует развивать это, просто пытаясь понять, как и когда. Но сейчас очень привлекательно вести собственное шоу. Она новая Опра», — рассказал инсайдер журналу Heat.

Покинув королевскую семью Меган Маркл и принц Гарри лишились дотаций. Герцогиня предпринимает попытки восстановить карьеру. К ролям в кино она пока не возвращается, однако Меган уже попробовала себя в озвучивании фильмов и писательстве.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.