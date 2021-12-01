«Я многих раздражаю»: Вика Цыганова высказалась после критики жюри шоу «Суперстар. Возвращение»

Певица Вика Цыганова стала участницей второго сезона шоу «Суперстар. Возвращение» телеканала НТВ.
Здесь она довольно часто подвергается критике жюри, которому кажется, что та выбрала неорганичные для нее манеру и репертуар.
Во время воскресного выпуска шоу музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что Вике Цыгановой надо петь попсу, а не шансон.
Ответ жюри Вика Цыганова дала в своем микроблоге.
«Знаю, что многих я раздражаю. Да, я могу ответить, более того, люблю нанести удар первой. Провокация, эпатаж — это часть моего характера. Актерская природа всегда проявляется так быстро, как фотоснимок из полароида», — призналась Виктория Цыганова.
Она добавила, что прекрасно осведомлена о том, что у нее скверный характер. Но между тем и ей поддержка не помешает. На проекте ее Виктории Цыгановой постоянно оказывает ведущая шоу «Суперстар. Возвращение» Лолита Милявская.
«Искренне благодарю прекрасную, молодую Лолиту за добрые слова в мой адрес», — выразила Вика Цыганова признательность телеведущей.
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