Как украсить дом к Новому году из подручных материалов
Видео
Прическа на Новый год для девочек в садик и школу
Видео

«Я многих раздражаю»: Вика Цыганова высказалась после критики жюри шоу «Суперстар. Возвращение»

Исполнительница шансона Вика Цыганова призналась, что у нее очень скверный характер.

«Я многих раздражаю»: Вика Цыганова высказалась после критики жюри шоу «Суперстар. Возвращение»
Виктория Цыганова. Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

Певица Вика Цыганова стала участницей второго сезона шоу «Суперстар. Возвращение» телеканала НТВ.

Здесь она довольно часто подвергается критике жюри, которому кажется, что та выбрала неорганичные для нее манеру и репертуар.

Во время воскресного выпуска шоу музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что Вике Цыгановой надо петь попсу, а не шансон.

Ответ жюри Вика Цыганова дала в своем микроблоге.

«Знаю, что многих я раздражаю. Да, я могу ответить, более того, люблю нанести удар первой. Провокация, эпатаж — это часть моего характера. Актерская природа всегда проявляется так быстро, как фотоснимок из полароида», — призналась Виктория Цыганова.

Она добавила, что прекрасно осведомлена о том, что у нее скверный характер. Но между тем и ей поддержка не помешает. На проекте ее Виктории Цыгановой постоянно оказывает ведущая шоу «Суперстар. Возвращение» Лолита Милявская.

«Искренне благодарю прекрасную, молодую Лолиту за добрые слова в мой адрес», — выразила Вика Цыганова признательность телеведущей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Суперстар! Возвращение»Вика ЦыгановаЗвезда шансонаКанал НТВкритикаСергей Соседовшансон