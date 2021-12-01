Статная леди: Орбакайте предстала в Надыме в силуэтном платье, инкрустированном зеркалами

В этом необычном наряде звезда вышла на сцену.

Певица Кристина Орбакайте выбрала необычный наряд, выступая на концерте в Надыме. Она примерила черное силуэтное платье, полностью инкрустированное небольшими круглыми зеркалами, которые сияли в блеске софитов практически как драгоценные камни.

Кроме того, подол и рукава платья были разрезаны на полосы, имитируя крупную бахрому. В концертном стайле старшая дочь Аллы Пугачевой сфотографировалась за кулисами с Дмитрием Харатьяном, Валерием Сюткиным, Олегом Митяевым, Светланой Зейналовой.

«Вот так в Надыме собралась компания коллег, соратников и просто замечательных людей!» — подписала Орбакайте снимок.

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