Статная леди: Орбакайте предстала в Надыме в силуэтном платье, инкрустированном зеркалами

Певица Кристина Орбакайте выбрала необычный наряд, выступая на концерте в Надыме. Она примерила черное силуэтное платье, полностью инкрустированное небольшими круглыми зеркалами, которые сияли в блеске софитов практически как драгоценные камни.
Кроме того, подол и рукава платья были разрезаны на полосы, имитируя крупную бахрому. В концертном стайле старшая дочь Аллы Пугачевой сфотографировалась за кулисами с Дмитрием Харатьяном, Валерием Сюткиным, Олегом Митяевым, Светланой Зейналовой.
«Вот так в Надыме собралась компания коллег, соратников и просто замечательных людей!» — подписала Орбакайте снимок.
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