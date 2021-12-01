«Терпеть не может»: какая привычка герцогов Кембриджских раздражает Елизавету II

Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году отметили десятую годовщину совместной жизни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми живут в Кенсингтонском дворце. В последнее время ходят слухи, что семья планирует переезжать в Виндзор, чтобы быть поближе к 95-летней королеве Елизавете II.

Однако недавно стало известно, что у Кейт и Уильяма есть привычка, которая раздражает Ее Величество.

«Когда королева впервые посетила герцога и герцогиню Кембриджских в Анмер-холле, она не могла осознать тот факт, что кухня для них является основным местом переговоров. Она этого не выносит, буквально терпеть не может. Елизавета II привыкла к тому, что для подобных вещей есть отдельная комната — гостиная», — пишет Express.

Напомним, Кейт и Уильям воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.

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