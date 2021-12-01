«Шальная императрица»: Бородина постреляла глазками, сменив два шикарных платья с декольте одно глубже другого

Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым успела сделать не одну откровенную фотосессию.

В первый день зимы теледива вновь отправилась на съемки. Как она объяснила в микроблоге, посниматься решила только для себя.

Но и своим поклонникам Ксения Бородина уже тоже успела кое-что показать. Два роскошных наряда продемонстрировала ведущая «Дома-2» на видео в сторис микроблога.

Один — более целомудренный. В кадре Ксения Бородина предстала в роскошном платье цвета спелой брусники с драпировками на груди и рукавах. Вырез на платье, хоть и глубокий, но скрывает интимные детали. Массивная цепь дополняет образ.

Ксения Бородина позирует под хит Ирины Аллегровой «Шальная императрица», который вполне соответствует стилистике образа.

Второй наряд — белое переливающее платье, отделанное камнями, — более откровенный. Глубокое декольте открывает грудь практически полностью. Кажется, еще чуть-чуть и будут видны ареолы.

Ксения Бородина, совершенно не смущаясь этого обстоятельства, стреляет глазками.

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