«С открытым ртом бегал»: Тарзан готов продать портрет Королевой за пять миллионов рублей

Танцор открыл в себе талант художника еще в детстве.

Пандемия внесла свои коррективы и в жизнь артистов. Так, например, муж Наташи Королевой неожиданно взялся за краски и кисти. В детские годы Сергей Глушко увлекался рисованием и ходил в художественную школу, но потом появились другие интересы, поэтому художество забросил.

Теперь же Тарзан рисует портреты своей жены, которые решил продавать. Начальная цена — пять миллионов рублей. А началось все на Занзибаре, где супруги побывали прошлой осенью после своего примирения.

«У меня был просто цветовой оргазм. Таких цветов, таких красок я не видел еще вообще в природе. Я с открытым ртом бегал, я не понимал, как это может быть», — сказал Тарзан в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Напомним, прошлым летом пара пережила кризис в отношениях. Почти после 20 лет совместной жизни Глушко уличили в измене. Но Королева нашла в себе силы простить мужа.

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