С крупным бриллиантом: Евгения Феофилактова из «Дома-2» похвасталась роскошным помолвочным кольцом

Экс-участница проекта Евгения Феофилактова готовится во второй раз выйти замуж.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в первый день зимы порадовала подписчиков прекрасной новостью – она все-таки решилась выйти замуж за своего избранника.

В знак доказательства Женя Феофилактова показала в микроблоге роскошное помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Подписчики тут же принялись поздравлять новоиспеченную невесту со скорым изменением матримониального статуса.

«Дорогая, 1 декабря — начало зимы. Ты порадовала. Как день проведешь, такой и будет вся зима! В любом случае, желаю тебе женского счастья! У тебя все для этого есть! Не забывай. Ура!», «Женечка, поздравляю! Ты достойна самого лучшего! Счастья тебе, дорогая, и любви», «Ох, мы скоро жениха увидим», — высказались в Сети.

Кстати, это уже второе предложение, которое возлюбленный делает Жене Феофилактовой. Первый раз он предложил ей руку и сердце во время отдыха на Мальдивах.

Напомним, новый брак станет для Евгении Феофилактовой вторым. Она была замужем за Антоном Гусевым и растит от него сына Даниэля.

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