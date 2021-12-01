Мамина радость: Надя Михалкова показала повзрослевших детей от Резо Гигинеишвили

Младшая дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда воспитывает двух детей. С их отцом, режиссером Резо Гигинеишвили она развелась в 2017 году. После этого актриса скрывает свою личную жизнь от публики. И лишь в «Инстаграме» делится фотографиями с детьми — сыном Ваней и дочкой Ниной.

На этот раз звездная мама вместе с наследниками посетила ГУМ-каток.

«Каждый год не верится, что он подходит к концу, и первым напоминанием об этом становится открытие ГУМ-катка, и сказка, в которую попадаешь, как ребенок. Ну а мне, видимо, суждено еще пару лет приносить поясницу в жертву, чтобы удержать всех детей нашей семьи на льду», — написала Михалкова.

Напомним, в этом году Надежда Михалкова отметила свое 35-летие.

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