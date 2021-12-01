«Озорная малышка с розовыми бантами»: мама покойной Юлии Началовой поделилась редким видео внучки

В первый день зимы свой день рождения отмечает единственная дочка ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Ей исполнилось 15 лет.

С самого утра наследница известной вокалистки принимает поздравления. По-особому решила отметить этот праздник бабушка Веры, мама Юлии Началовой Таисия.

Она поделилась в микроблоге ранее никогда не публиковавшимся в Сети видео с участием маленькой Верочки. Все происходит на лавочке во дворе. Крошка поет песенку звонким голоском, а дедушка аккомпанирует ей на гитаре.

«Сегодня у Верочки день рождения! 15! Наша девочка уже такая взрослая. А на днях в телефоне нашла видео, где Веруше 4 годика. Озорная малышка с розовыми бантами поет песенку со своим дедушкой. Кажется, что это было еще вчера. Как быстро летит время», — подписала видео Таисия Началова.

Подписчики поздравили Веру Алдонину с днем рождения, отметив, что она унаследовала вокальный талант своей мамы. Даже в раннем детстве было очевидно, что у Верочки прекрасный голос.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.